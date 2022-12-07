Кадры: Андрей Губанов назначен гендиректором розницы МТС

07.12.2022, MForum.ru

Андрей Губанов сменит Фарида Камалова, который назначен гендиректором Concept Group. Передача дел произойдет в декабре.

«Я желаю Фариду успеха в новой роли и благодарю за полтора года совместной работы. За это время РТК трансформировалась в ритейл-сеть нового формата с функциональным интернет-магазином и бесконечной полкой», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

«С радостью приветствую Андрея в команде. Перед ним стоят цели по дальнейшему укреплению позиций нашей сети на рынке и продвижению экосистемных решений. Лояльность к цифровым сервисам и продуктам МТС во многом формируется через физические точки контакта с покупателем и позитивно влияет на «время жизни» клиента внутри экосистемы, способствуя достижению нашей долгосрочной бизнес-стратегии», — добавил Вячеслав Николаев.

Последние 2 года Андрей занимал должность директора по оборудованию в телеком-бизнесе МТС. У него есть опыт работы в рознице, в частности, до 2020 года он занимал руководящие позиции в Группе М.Видео-Эльдорадо, где был управляющим директором бренда m_mobile - магазинов цифровой электроники.

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пресс-релиз МТС

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теги: кадры МТС