Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально

09.12.2022, MForum.ru

Смартфоны iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально. В технической части новинки достаточно похожи. Отличия заключатся в экране-водопаде у iQOO 11 Pro, конфигурации основной камеры, а также емкости АКБ и мощности быстрой зарядки. Кроме того, встроенный в экран дактилоскопический сенсор у iQOO 11 Pro является ультразвуковым, тогда как у iQOO 11 – оптическим.

Серия iQOO 11 получила дизайн с трехцветными полосами, который представляет собой объединение цветов бренда iQOO и BMW M Motorsport. Эта отделка называется iQOO 11 Legend, в ней используется как стекловолокно, так и веганская кожа, которая затем была покрыта грязеотталкивающим покрытием.

Обе новинки оснащены 6,78-дюймовым экраном Samsung E6 AMOLED разрешением 1440x3200 пикселей, максимальной частотой обновления 144 Гц, 1 млрд цветов и поддержкой HDR10+. iQOO 11 использует новый чип V2, который использует высокую частоту кадров и может повысить производительность в играх.

Оба смартфона используют одну и ту же аппаратную платформу. Они основаны на 4-нм чипсете Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Новинки используют хранилище нового поколения — UFS 4.0, которое обещает быть быстрее, чем текущий UFS 3.1.

Серия iQOO 11 может дополнительно увеличить объем оперативной памяти с помощью расширенной оперативной памяти 3.0 до 8 ГБ. Для iQOO игры занимают одно из первых мест в списке приоритетов, поэтому Vivo оснастила телефоны системой охлаждения Vapor Chamber с камерой из штампованной нержавеющей стали площадью 4013 мм2.

Камеры у iQOO 11 и 11 Pro немного отличаются. iQOO 11 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Samsung GN5 1/1,57 дюйма, 13-мегапиксельной 3-кратной «портретной» камерой и 8-мегапиксельной 16-миллиметровой сверхширокоугольной камерой с фиксированным фокусом. iQOO 11 Pro использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX866 размером 1/1,49 дюйма для основной камеры, 50-мегапиксельной сверхширокой камерой с углом обзора 150° и такой же 13-мегапиксельной 3-кратной «портретной» камерой.

В части фотовозможностей отменим режимы Pure Night View и 4K Super Night Video для улучшенного шумоподавления как на изображениях, так и на видео, а также в режиме, который обеспечивает почти мгновенную фотосъемку в моментальном снимке движения с нулевой задержкой. Разрешение фронтальных камер - 16 Мп.

Аккумуляторы и характеристики зарядки также отличаются. iQOO 11 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, который может заряжаться со скоростью 120 Вт. В iQOO 11 Pro емкость аккумулятора снижена до 4700 мАч, но мощность зарядки увеличена до 200 Вт. Pro также имеет беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, которой нет в базовой модели.

iQOO 11 Pro будет доступен для предварительного заказа 21 декабря в Китае. Стартовая цена 4 999 юаней (689 евро, конвертированные) для модели 8/256 ГБ, 5 499 юаней (750 евро, конвертированные) для модели 12/256 ГБ и 5 999 юаней (820 евро, конвертированные) для топовой модели 16/512 ГБ.