Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200

MForum.ru
09.12.2022,
Только что анонсированный чипсет MediaTek Dimensity 8200 стал основой смартфона iQOO Neo7 SE, который был анонсирован сегодня вместе с серией iQOO 11.
Новый процессор Dimensity 8200 SoC изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу и содержит основное ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3,1 ГГц, 3 высокопроизводительных ядра Cortex-A78 с частотой 3,0 ГГц и 4 эффективных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. В части памяти iQOO 7 SE речь идет о 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128/256/512 ГБ хранилища UFS 3.1.
В активе iQOO Neo7 SE присутствует большой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 16 Мп.
На задней панели находится основная камера на 64 МП, макрообъектив на 2 МП и датчик глубины сцены, также разрешением 2 МП. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка до 120 Вт. В телефоне также есть сканер отпечатков пальцев UD, Bluetooth 5.3 и NFC.
Программная составляющая включает в себя Origin OS 3 поверх Android 13.
iQOO Neo7 SE выпускается в цветах Electronic Blue, Star Black и Galaxy. Базовая версия на 8/128 ГБ продается по цене 2099 юаней (301 доллар), модель на 16/256 ГБ — 2799 юаней (401 доллар), а топовая модель на 12/512 ГБ — 2899 юаней (415 долларов). Открытые продажи в Китае стартуют сегодня. Пока нет информации, будет ли устройство доступно за пределами Китая.
© Антон Печеровый,
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