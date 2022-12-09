Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч

MForum.ru
09.12.2022,
Vivo анонсировала оригинальный Y35 в августе. Новинка базировалась на чипсете Snapdragon 680, поддерживала быструю зарядку 44 Вт, но без возможности подключения к 5G-сетям. Теперь компания представила вариант Y35 с поддержкой 5G, который работает на SoC Dimensity 700. За исключением поддержки 5G, новинка представляет собой упрощение базовой модели.
Vivo Y35 5G построен на основе 6,51-дюймового ЖК-дисплея с каплевидным вырезом, как у модели 4G. Однако разрешение экрана снижено с FullHD+ до HD+, как и частота обновления — с 90 Гц до 60 Гц.
Системы камер также отличаются. Y35 4G поставляется с тройной камерой на 50 МП, а Y35 5G оснащен двойной камерой, состоящей из 13-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной макрокамер. Для селфи и видеозвонков у vivo Y35 5G есть 5-мегапиксельная фронтальная камера, в отличие от 4G-аналога с 16-мегапиксельной камерой.
Vivo Y35 5G также заряжается медленнее, чем вариант 4G (15 Вт против 44 Вт), емкость аккумулятора идентична (5000 мАч). Еще одно различие между двумя смартфонами заключается в том, что Y35 4G был запущен с FuntouchOS 12 на базе Android 11, а Y35 5G загружает OriginOS Ocean на базе Android 13. Однако обе версии имеют боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм. и порт USB-C.
Vivo Y35 5G выпускается в черном, золотом и синем цветах и имеет три варианта памяти — 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ по цене 1199 юаней (170 долларов США/160 евро), 1399 юаней (200 долларов США/евро). 190) и 1499 юаней (215 долларов США/205 евро), соответственно. Новинка будет продаваться в Китае через официальный китайский сайт vivo, о его доступности на других рынках пока ничего не сообщается.
© Антон Печеровый,
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