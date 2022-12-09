Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально

09.12.2022, MForum.ru

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В прошлом году Motorola выпустила Moto G Play 2021 на рынок США. Устройство дебютировало как бюджетный 4G-смартфон с характеристиками начального уровня в сочетании с процессором Snapdragon 460 SoC. Теперь бренд выпустил на рынок США своего преемника под названием Moto G Play 2023.

Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально

Новый Moto G Play (2023) получил закругленные края экрана и изогнутую заднюю панель. Он оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS TFT с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Дисплей также имеет вырез под фронтальную камеру и заметные рамки с толстым подбородком.

На задней панели установлена тройная камера с ЖК-вспышкой, расположенной внутри прямоугольного островка камеры. Есть основной 16-мегапиксельный датчик, а также 2-мегапиксельный макросенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. В вырезе под фронтальную камеру находится сенсор на 5 МП. Смартфон предлагает многочисленные функции камеры с поддержкой AI, такие как Auto Smile Capture, Smart Composition и Dual Capture.

Внутри Moto G Play (2023) разместились чипсет MediaTek Helio G37, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. Новинка работает под управлением Android 12. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Также отметим 3,5-мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев, установленный сзади.

В США и Канаде Moto G Play (2023) оценен в 169,99 долларов. В обеих странах новинка дебютирует 12 января 2023 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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