Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России

MForum.ru
12.12.2022,
На российском рынке представлены смарт-часы Realme Watch 3 Pro и Realme S100.
Главным отличием Realme Watch 3 Pro от аналогов является встроенный высокоточный GPS-модуль. Также эта модель поддерживает более 110 спортивных режимов и оснащена полным набором датчиков для отслеживания показателей здоровья. Купить Realme Watch 3 Pro можно будет за 5190 рублей.
Цена второй новинки, Realme S100, пока не объявлена. Устройство позиционируется в качестве смарт-часов «на каждый день», оснащено 1,69-дюймовым дисплеем и АКБ емкостью 260 мАч, что обеспечивает до 12 дней автономной работы. Класс защиты от пыли и влаги – IP68.
© Антон Печеровый,
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