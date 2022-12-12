Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica

MForum.ru
12.12.2022,
Xiaomi анонсировала свою новую флагманскую серию, включающую модели Xiaomi 13 и 13 Pro. Оба смартфона работают на новейшем и лучшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основанном на 4-нанометровом производственном процессе TSMC. Кроме того, новинки получили существенное обновление камеры и щеголяют новым дизайном.
Дисплей Xiaomi 13 Pro аналогичен предыдущей модели. Напомню, у Xiaomi 12 Pro был 6,73-дюймовый дисплей, у новинки такой же с почти идентичными характеристиками: частота обновления 120 Гц, разрешение 1440x3200 пикселей, HDR10 +, Dolby Vision, HLG и затемнение постоянного тока 1920 Гц против агрессивного ШИМ. Дисплей также имеет датчик температуры окружающей среды, который позволяет регулировать цветовую температуру на лету.
Единственное обновление здесь — заявленная максимальная и пиковая яркость. Дисплей нового 13 Pro может освещать всю поверхность с яркостью 1200 нит, а пиковое увеличение яркости, например, при воспроизведении HDR-видео может достигать 1900 нит.
Вышеупомянутый Snapdragon 8 Gen 2 работает в паре с памятью LPDDR5X и хранилищем следующего поколения UFS 4.0.
Что касается камер, Xiaomi 13 Pro получил тройную камеру на задней панели, но с заметными обновлениями относительно прошлой модели. Знаменитый 1-дюймовый 50 Мп датчик Sony IMX989, 1,6 мкм от Xiaomi 12S Ultra теперь сочетается с объективом марки Leica с диафрагмой f/1,9 и Hyper OIS.
Телеобъектив также получил серьезное обновление. Это снова 50 Мп, но с дополнительным 3-кратным зумом и плавающей линзой Leica, однако с немного меньшей светосилой f / 2.0. Интересно, что у него минимальное расстояние фокусировки всего 10 см.
Сверхширокоугольный объектив не получил никаких новых причудливых технологий — это привычный 50-мегапиксельный сенсор, f/2.2, 14-мм модуль с поддержкой макросъемки, а это значит, что автофокусировка тоже есть в меню.
Аккумулятор немного увеличился до 4820 мАч и работает в паре с чипом Xiaomi Surge G1, обеспечивающим безопасную проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Также есть обычная обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.
Другие функции включают в себя стереодинамики, настроенные на Dolby Atmos, с новой функцией отслеживания головы Dolby, ИК-портом и, конечно же, защитой от пыли и воды IP68, которая является новым дополнением к основной флагманской серии Xiaomi.
Устройство поставляется в четырех вариантах окраски керамической задней панели: белый, черный, зеленый и светло-голубой, который представляет собой кожаную версию, а не керамику. Остров камеры теперь имеет квадратную форму с овальными углами. В Китае продажи уже начались, цены стартуют от отметки 4999 юаней за версию 8/128 Гб, топовый Xiaomi 13 Pro 12/512 Гб обойдется в 6299 юаней. Международный релиз состоится уже в следующем году.
© Антон Печеровый,
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