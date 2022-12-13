Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ для глобального рынка анонсируют 5 января

13.12.2022, MForum.ru

Официально: глобальный запуск Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ назначен на 5 января. Напомню, это первый Redmi с 200-мегапиксельной камерой.

На прошлой неделе Xiaomi дразнила, что серия Redmi Note 12 скоро появится в Индии, но не назвала точную дату. Также неясно, какие модели будут представлены: если о Pro + известно точно, то по Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro ясности пока нет. Также существует Redmi Note 12 Discovery, версия Pro + с зарядкой 210 Вт, но она может оставаться эксклюзивной для Китая.

Серия Xiaomi Redmi Note оказалась очень успешной. Общий тираж серии пересек отметку в 300 миллионов отгруженных единиц, из которых 72 миллиона отправились в Индию. И новые модели явно разовьют этот успех. Однако нужно дождаться официальных данных о ценах и сроках доступности. Кроме того, возможен поэтапный выпуск, как это произошло с серией Note 11 в начале этого года.

Напомню, серия Redmi Note 11 вышла на мировой рынок 26 января: базовая модель стоит от 180 долларов, а Note 11S — от 250 долларов. В середине февраля ее дополнили Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G по цене 300 и 330 долларов соответственно.