MForum.ru
14.12.2022,
На прошлой неделе Motorola Moto G13 отметился в базах данных NBTC. Информация регистратора подтвердила, что речь идет о 4G-смартфоне. Теперь в Geekbench замечена еще одна новинка «тринадцатого семейства» - Motorola Moto E13.
По данным бенчмарка, Motorola Moto E13 оснащен SoC Unisoc T606 и имеет всего 2 ГБ оперативной памяти. Новинка работает под управлением Android 13. Ее результаты в Geekbench - 318 и 995 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, соответственно. Другие спецификации не раскрываются, но уже имеющихся данных достаточно, чтобы понять: характеристики новинки будут более чем скромные, но и цена должна быть привлекательной.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ для глобального рынка анонсируют 5 января / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Libero 5G III представлен официально / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Onyx BOOX Leaf2 с 7-дюймовым e-ink дисплеем оценен в $199,99 / MForum.ru