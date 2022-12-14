Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench

14.12.2022, MForum.ru

На прошлой неделе Motorola Moto G13 отметился в базах данных NBTC. Информация регистратора подтвердила, что речь идет о 4G-смартфоне. Теперь в Geekbench замечена еще одна новинка «тринадцатого семейства» - Motorola Moto E13.

По данным бенчмарка, Motorola Moto E13 оснащен SoC Unisoc T606 и имеет всего 2 ГБ оперативной памяти. Новинка работает под управлением Android 13. Ее результаты в Geekbench - 318 и 995 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, соответственно. Другие спецификации не раскрываются, но уже имеющихся данных достаточно, чтобы понять: характеристики новинки будут более чем скромные, но и цена должна быть привлекательной.