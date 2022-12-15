Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии

MForum.ru
15.12.2022,
Nokia представила нового члена линейки смартфонов Nokia C – Nokia С31. Это смартфон начального уровня с довольно приличными характеристиками, такими как батарея, емкостью 5050 мАч и 6,7-дюймовый дисплей.
Nokia С31 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем HD+ разрешением 1200*720 пикселей, соотношением сторон 20:9, каплевидным вырезом для селфи-камеры и стандартной частотой обновления 60 Гц.
Аппаратная часть базируется на неназванном восьмиъядерном чипсете с , 4-мя ядрам Cortex A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц и 4 ядрами Cortex A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем ОЗУ составляет 3/4 ГБ, встроенной памяти – 32/64 Гб. Встроенное хранилище можно расширить с помощью карт microSD объемом до 256 Гб.
Фоточасть Nokia С31 включает в себя тройную тыловую камеру с 13 Мп основным сенсором, дополненном двумя сенсорами разрешением 2 Мп (датчик глубины сцены и макро). На передней панели мы разместилась 5 Мп селфи-камеру, расположенная внутри каплевидного выреза. Пользователям устройства также доступны некоторые программные функции камеры, такие как портретный режим, режим HDR, ночной режим и интеллектуальное хранилище.
Nokia С31 оснащен аккумулятором емкостью 5050 мАч с поддержкой стандартной зарядки 10 Вт. Причем для подключения зарядного устройства используется разъем MicroUSB. Также в наличии 3,5 мм разъем для наушников и дактилоскопический сенсор на задней панели.
Nokia С31 работает под управлением операционной системе на базе Android 12 из коробки. Бренд обещает до 2 лет ежеквартальных исправлений безопасности для устройства.
Nokia C31 будет доступен в двух разных вариантах: 3ГБ+32ГБ и 4ГБ+64ГБ, цены составят 9 999 и 10 999 индийских рупий, соответственно. Цветовая гамма Nokia C31 включает в себя 3 варианта: Charcoal, Mint и Cyan.
© Антон Печеровый,
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