Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
16.12.2022,
Компания Motorola провела в Китае мероприятие, где был представлен новый смартфон среднего класса под названием Moto G53. Новинка поддерживает сети 5G и базируется на неназванном 8-ядерном процессоре Qualcomm.
Диагональ экрана Moto G53 составляет 6,5 дюйма при разрешении 720 x 1600 пикселей, однако он поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц. Объем ОЗУ – 4/8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб, причем ее можно расширить с помощью карт памяти microSD объемом до 1 Тб.
Разрешение фронтальной камеры Moto G53 – 8 Мп. Тыловая камера представлена комбинацией 50 Мп основного сенсора, 2 Мп датчика глубины и светодиодной вспышкой.
Moto G53 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.
Он работает под управлением Android 13 с оболочкой MyUi 5.0 поверх ОС.
Габаритные размеры 162,7 х 74,6 х 8,1 мм, вес около 183 граммов. Также отметим дактилоскопический сенсор на боковой панели, 3,5 мм разъемом для наушников и наличие всех основных коммуникационных интерфейсов.
Moto G53 оценен 899 юаней (~ 129 долларов США) за базовую версию 4 ГБ + 128 ГБ. Также существует вариант телефона на 8 ГБ + 128 ГБ по цене 1099 юаней (157 долларов). Купить новинку можно будет в черном и сером цветах. В настоящее время телефон доступен только на китайском рынке, глобальный релиз ожидается позднее.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ для глобального рынка анонсируют 5 января / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Libero 5G III представлен официально / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально / MForum.ru