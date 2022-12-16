Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально

16.12.2022, MForum.ru

Компания Motorola провела в Китае мероприятие, где был представлен новый смартфон среднего класса под названием Moto G53. Новинка поддерживает сети 5G и базируется на неназванном 8-ядерном процессоре Qualcomm.

Диагональ экрана Moto G53 составляет 6,5 дюйма при разрешении 720 x 1600 пикселей, однако он поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц. Объем ОЗУ – 4/8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб, причем ее можно расширить с помощью карт памяти microSD объемом до 1 Тб.

Разрешение фронтальной камеры Moto G53 – 8 Мп. Тыловая камера представлена комбинацией 50 Мп основного сенсора, 2 Мп датчика глубины и светодиодной вспышкой.

Moto G53 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

Он работает под управлением Android 13 с оболочкой MyUi 5.0 поверх ОС.

Габаритные размеры 162,7 х 74,6 х 8,1 мм, вес около 183 граммов. Также отметим дактилоскопический сенсор на боковой панели, 3,5 мм разъемом для наушников и наличие всех основных коммуникационных интерфейсов.

Moto G53 оценен 899 юаней (~ 129 долларов США) за базовую версию 4 ГБ + 128 ГБ. Также существует вариант телефона на 8 ГБ + 128 ГБ по цене 1099 юаней (157 долларов). Купить новинку можно будет в черном и сером цветах. В настоящее время телефон доступен только на китайском рынке, глобальный релиз ожидается позднее.