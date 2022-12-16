Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально

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Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально

16.12.2022, MForum.ru

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Realme анонсировала смартфон Realme 10s, дополнивший линейку Realme 10, которая включает в себя смартфоны Realme 10 4G, Realme 10 5G, Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+. Впрочем, Realme 10s сложно назвать полностью новым смартфоном. Скорее это версия Realme 9i 5G с большим объемом оперативной памяти и встроенной памяти, а также более быстрой зарядкой, но имеющая на одну тыловую камеру меньше.

Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально

Realme 10s оснащен 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ памяти и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Основной сенсоры тыловой камеры – 50 Мп, также как и у Realme 9i 5G. Однако компанию ему составляет только датчик глубины сцены, тогда как у Realme 9i 5G он сопровождается портретными и макросъемочными модулями.

Зато Realme 10s может порадовать поддержкой Hi-Res Audio, которой нет у 9i 5G. Остальные характеристики одинаковы для обоих смартфонов, включая чип Dimensity 810, 6,6-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FullHD + с частотой обновления 90 Гц и пользовательский интерфейс Realme 3.0 на базе Android 12.

Realme 10s оснащен 8-мегапиксельной камерой для селфи, сканером отпечатков пальцев на боковой панели и поддерживает 5G-сети. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, для подключения зарядного устройства мощностью до 33 Вт используется разъем USB-C.

Realme 10s можно приобрести в синем и черном цветах. В части объемов памяти также доступно два варианта— 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Модель на 128 ГБ стоит 1099 юаней (155 долларов США / 150 евро), а версия на 256 ГБ — 1299 юаней (185 долларов США / 175 евро). Realme 10s доступен для предварительного заказа в Китае через официальный китайский сайт Realme, продажи начнутся 20 декабря.

Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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