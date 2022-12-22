Развитие сетей: МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах

22.12.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Для этого оператор задействовал систему DPI (deep packet inspection). В ходе сканирования трафика, система выявляет голосовые вызовы и с помощью платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function - функция применения политик и тарификации) добавляет сетевые ресурсы для обработки соответствующих пакетов трафика. Такой подход позволяет избежать обрывов, задержек, также повышается четкость речи.

 

 

«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Голосовой трафик в сетях мобильной связи плавно снижается, примерно на 5% в год, все больше абонентов предпочитают общаться в мессенджерах, в том числе в режиме голосовой или видеосвязи. Если говорить об абонентах МегаФон, то чаще всего они выбирают для этого WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика - Viber. На выбор абонентов частично влияет и то, что на основной линейке МегаФон мобильный трафик, включая голосовые вызовы, не тарифицируется.

МегаФон последовательно улучшает качество голосовых вызовов - оператор предоставляет федеральный доступ к технологии VoLTE, масштабно поддерживает VoWiFi, сопоставимое или даже лучшее качество обеспечивают и мессенджеры.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей качество голосовых вызовов PCEF

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

20.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Якутии - Саскылах / MForum.ru

10.11. [Новости компаний] Автоматизация: Виртуальный эксперт укажет на проблемы в сети связи ВымпелКом / MForum.ru

03.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС улучшил покрытие LTE вдоль железной дороги от Барнаула до Новомоношкино / MForum.ru

05.10. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком цифровизует Ленобласть / MForum.ru

19.09. [Новости компаний] Качество связи: DMTEL делится результатами исследований качества связи в Санкт-Петербурге / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

22.12.2022 17:40 От: ABloud

[Качество услуг. Качество голосовых услуг. МегаФон]

МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах

22 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.

Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений. Система DPI (Deep packet inspection) сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) во время голосовой сессии выделяет дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Использование технологии в момент голосовой сессии позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.

«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5 % ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Абоненты все чаще предпочитают общение в мессенджерах. Для звонков абоненты чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber. Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности – на основной линейке МегаФона мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.

МегаФон постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии. Абоненты оператора первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. В 2022 году МегаФон стал первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI – технология позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Сейчас сопоставимое качество доступно и при звонках через мессенджеры.

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:40 ABloud Тема: Развитие сетей: МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах (22.12.2022)
[Качество услуг. Качество голосовых услуг. МегаФон] МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах 22 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон изменил алгоритмы ...
Вчера 15:13 ABloud Тема: ИТ: МТС запустил Mission Control Center - IT-инфраструктуры будет работать лучше (22.12.2022)
[Айти. МТС] МТС запустила службу мониторинга инцидентов Mission Control Center 22 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания ...
Вчера 13:23 ABloud Тема: Опросы: ВымпелКом заметил связь между качественным мобильным интернетом и новыми новогодними ...
[Опросы. ВымпелКом. билайн] Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций – исследование билайн 22 декабря 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн через ...
Вчера 10:13 ABloud Тема: Активности телеком-операторов, не связанные с телекомом (23.08.2022)
[Инвестиции. Образование. Дистанционное образование. ВымпелКом] Knomary TMS — новый сервис дистанционного обучения от билайн бизнес и Knomary 22 декабря 2022 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом ...
21.12.2022 19:25 ABloud Тема: Кабардино-Балкарская республика (28.08.2011)
[Развитие сетей. Кабардино-Балкария. МегаФон] Туристам на Голубых озерах в КБР теперь доступен быстрый мобильный интернет 21 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон первым из ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.12. [Новинки] Анонсы: TENAA раскрыла спецификации OnePlus 11 / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT3 – компактный защищенный планшет на Helio P22с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Lenovo Tab M9 с 9-дюймовым дисплеем и Helio G80 / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Lava X3 на чипсете Helio A22 с ОС Android 12 Go анонсирован в Индии / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Neo 7 Racing Edition / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии / MForum.ru

15.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14 / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ для глобального рынка анонсируют 5 января / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: