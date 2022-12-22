Развитие сетей: МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах

MForum.ru
22.12.2022,
МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Для этого оператор задействовал систему DPI (deep packet inspection). В ходе сканирования трафика, система выявляет голосовые вызовы и с помощью платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function - функция применения политик и тарификации) добавляет сетевые ресурсы для обработки соответствующих пакетов трафика. Такой подход позволяет избежать обрывов, задержек, также повышается четкость речи.
«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Голосовой трафик в сетях мобильной связи плавно снижается, примерно на 5% в год, все больше абонентов предпочитают общаться в мессенджерах, в том числе в режиме голосовой или видеосвязи. Если говорить об абонентах МегаФон, то чаще всего они выбирают для этого WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика - Viber. На выбор абонентов частично влияет и то, что на основной линейке МегаФон мобильный трафик, включая голосовые вызовы, не тарифицируется.
МегаФон последовательно улучшает качество голосовых вызовов - оператор предоставляет федеральный доступ к технологии VoLTE, масштабно поддерживает VoWiFi, сопоставимое или даже лучшее качество обеспечивают и мессенджеры.
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теги: МегаФон развитие сетей качество голосовых вызовов PCEF
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МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах
22 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.
Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений. Система DPI (Deep packet inspection) сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) во время голосовой сессии выделяет дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Использование технологии в момент голосовой сессии позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.
«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на 5 % ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Абоненты все чаще предпочитают общение в мессенджерах. Для звонков абоненты чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber. Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности – на основной линейке МегаФона мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.
МегаФон постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии. Абоненты оператора первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. В 2022 году МегаФон стал первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI – технология позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Сейчас сопоставимое качество доступно и при звонках через мессенджеры.
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