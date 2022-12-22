Развитие сетей: МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах

22.12.2022, MForum.ru

МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Для этого оператор задействовал систему DPI (deep packet inspection). В ходе сканирования трафика, система выявляет голосовые вызовы и с помощью платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function - функция применения политик и тарификации) добавляет сетевые ресурсы для обработки соответствующих пакетов трафика. Такой подход позволяет избежать обрывов, задержек, также повышается четкость речи.

«Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Голосовой трафик в сетях мобильной связи плавно снижается, примерно на 5% в год, все больше абонентов предпочитают общаться в мессенджерах, в том числе в режиме голосовой или видеосвязи. Если говорить об абонентах МегаФон, то чаще всего они выбирают для этого WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика - Viber. На выбор абонентов частично влияет и то, что на основной линейке МегаФон мобильный трафик, включая голосовые вызовы, не тарифицируется.

МегаФон последовательно улучшает качество голосовых вызовов - оператор предоставляет федеральный доступ к технологии VoLTE, масштабно поддерживает VoWiFi, сопоставимое или даже лучшее качество обеспечивают и мессенджеры.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей качество голосовых вызовов PCEF