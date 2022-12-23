Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

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Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

23.12.2022, MForum.ru

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Линейка Vivo S16 представлена официально. В нее вошли три смартфона: Vivo S16 Pro, Vivo S16 и Vivo S16e.

Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

Старшая модель линейки, Vivo S16 Pro, предлагает покупателям изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Привлекает внимание и фронтальная камера, разрешение которой составляет 50 Мп, причем она оснащена сдвоенной светодиодной вспышкой, расположенной над вырезом.

Тыловая камера S16 Pro оснащена 50-мегапиксельной основной камерой, в которой используется датчик Sony IMX766V и OIS. Здесь есть сверхширокоугольный модуль на 8 МП, а также макрокамера на 2 МП.

Основа железа Vivo S16 Pro – чипсет Dimensity 8200, объем ОЗУ – 12 Гб, встроенной памяти – 256 или 512 Гб, в зависимости от версии.

Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

Базовая модель, Vivo S16, оснащена таким же экраном и фронтальной камерой, как и Pro-версия. Однако, основа ее аппаратной платформы – чипсет Snapdragon 870. Камера этого смартфона аналогична предыдущему поколению (vivo S15): 64-мегапиксельная основная камера с PDAF и OIS, а также 8-мегапиксельная сверх широкоугольная и 2-мегапиксельная для макросъемку.

Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

Vivo S16e —бюджетная модель в линейке с процессором Exynos 1080 и 6,62-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Разрешение фронтальной камеры этого смартфона – 16 Мп, тыловая представлена 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,8, а также 2-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельной камерой для определения глубины сцены.

Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

Аккумуляторы на всех трех телефонах имеют емкость 4600 мАч и обеспечивают быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. vivo S16 и S16 Pro работают под управление Android 13 с OriginOS 3 поверх, а S16e предлагает устаревший Android 11 с Origin OS Ocean поверх него.

Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

Vivo S16 pro поставляется в черном и нефритово-зеленом цветах и стоит от 3299 юаней (472 доллара США) за комплектацию 12/256 ГБ. Модель 12/512 ГБ будет стоить 3599 юаней (515 долларов США).

Vivo S16 выпускается в черном, нефритово-зеленом и градиентном цветах. Базовая модель 8/128 ГБ стоит 2499 юаней (357 долларов), а топовая модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — 3299 юаней (472 доллара).

Vivo S16e доступен в черном, нефритово-зеленом и фиолетовом цветах. Его цена начинается с 2099 юаней (300 долларов США) за модель 8/128 ГБ и доходит до 2499 юаней (357 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ.

Официальные продажи всех трех телефонов vivo S16 в Китае стартуют 30 декабря. О международном релизе пока ничего не известно.

Анонсы: Трио смартфонов линейки Vivo S16 представлено официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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