Развитие сетей: МегаФон обеспечил интернет и голосовую связь в Лахта Центре

MForum.ru
26.12.2022,
МегаФон обеспечил телеком услугами самый высокий в Европе небоскреб Лахта Центр в Санкт-Петербурге.
«С учетом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
Базовые станции размещены в специальном ЦОД 1-й категории надежности, построенном неподалеку от здания, его работу обеспечивают две линии электропитания, есть также источник бесперебойного питания и собственный аварийный генератор.
Система, развернутая в здании, может обеспечить покрытие всех операторов "большой четверки", для этого заинтересованным операторам достаточно разместить свою базовую станцию в ЦОД, при этом размещение какого-либо дополнительного оборудования в зданиях делового центра не требуется.
ЦОД соединен с инфраструктурой в здании пространственно разнесенными маршрутами, что повышает надежность и бесперебойность оказания услуг.
Хороший подход, позволяющий минимизировать размещения оборудования и линий связи в бизнес-здании при сохранении качества услуг на достойном уровне. Стоило бы практиковать его и в будущем, по крайней мере, в аналогичных ситуациях с крупными бизнес-центрами.
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теги: МегаФон развитие сетей Санкт-Петербург infoor высотные сооружения бизнес-центры
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МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»
26 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон обеспечил резидентов и посетителей самого высокого в Европе и самого северного в мире небоскреба «Лахта Центр» качественной связью и высокоскоростным интернетом. Уникальный проект предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса.
«Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.
«С учетом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по 1-й категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.
Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.
Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящим по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.
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