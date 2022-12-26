Развитие сетей: МегаФон обеспечил интернет и голосовую связь в Лахта Центре

26.12.2022, MForum.ru

МегаФон обеспечил телеком услугами самый высокий в Европе небоскреб Лахта Центр в Санкт-Петербурге.

«С учетом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Базовые станции размещены в специальном ЦОД 1-й категории надежности, построенном неподалеку от здания, его работу обеспечивают две линии электропитания, есть также источник бесперебойного питания и собственный аварийный генератор.

Система, развернутая в здании, может обеспечить покрытие всех операторов "большой четверки", для этого заинтересованным операторам достаточно разместить свою базовую станцию в ЦОД, при этом размещение какого-либо дополнительного оборудования в зданиях делового центра не требуется.

ЦОД соединен с инфраструктурой в здании пространственно разнесенными маршрутами, что повышает надежность и бесперебойность оказания услуг.

Хороший подход, позволяющий минимизировать размещения оборудования и линий связи в бизнес-здании при сохранении качества услуг на достойном уровне. Стоило бы практиковать его и в будущем, по крайней мере, в аналогичных ситуациях с крупными бизнес-центрами.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Санкт-Петербург infoor высотные сооружения бизнес-центры