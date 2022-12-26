Анонсы: Представлен Honor 80 GT на базе Snapdragon 8 Gen 1+

26.12.2022, MForum.ru

Компания Honor анонсировала нового члена семейства Honor 80. Новинка получила обозначение GT в названии, а в модельном ряду займет место между обычным Honor 80 и Honor 80 Pro. Хоть и ближе к 80 Pro, поскольку он базируется на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1.

По сравнению с Honor 80 Pro, Honor 80 GT оснащен меньшей 6,67-дюймовой OLED-панелью разрешением 1080 x 2400 пикселей. Но по-прежнему предлагает 10-битную глубину цвета, 100% DCI-P3, пиковую яркость 1400 нит и, конечно же, частоту обновления 120 Гц.

Чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 сочетается с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной памяти всегда составляет 256 ГБ. Возможно, глобальная версия этого телефона будет иметь другие конфигурации памяти, но это покажет только время. Отдельно Honor выделяет такие функции, как большая испарительная камера площадью 4386 мм2 для улучшенного охлаждения.

Конфигурация камеры на задней панели особенно интересна. В основной камере используется редкая 54-мегапиксельная камера Sony IMX800 с диафрагмой 1/1,49 дюйма и апертурой f/1,9. В тоже время для сверхширокой камеры используется далеко не идеальная 8-мегапиксельная камера с апертурой f/2,2. Фронтальная камера – 16 Мп с апертурой f/2.4.

За автономность Honor 80 GT отвечает батарея емкостью 4800 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. В программной части смартфон построен на Android 12 с Magic UI 7.0 поверх.

Honor 80 GT будет доступен в трех цветовых вариантах: черный, синий и белый. На домашнем рынке версия с 12 ГБ ОЗУ стоит от 3299 юаней (475 долларов США), тогда как вариант с 16 ГБ ОЗУ обойдется в 3599 юаней (520 долларов США).