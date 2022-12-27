Анонсы: Honor X9a 5G получил Snapdragon 695 и 64 Мп камеру

MForum.ru
27.12.2022,
Недавно Honor подтвердила, что Honor X9a 5G будет официально представлен 4 января 2023 года в Малайзии. Однако все характеристики новинки уже появились на веб-сайте Honor для рынка Ближнего Востока. Не указана только цена устройства.
Ранее считалось, что X9a будет переименованной версией Honor X40, которая доступна исключительно в Китае. Тем не менее, официальный перечень характеристик показывает, что X9a имеет несколько иные характеристики по сравнению с X40.
Honor X9a 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+(1080x2400 пикселей) с соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц и 10-битными цветами. Сканер отпечатков пальцев размещен под дисплеем.
В круглом вырезе экрана Honor X9a находится 16 Мп селфи-камера. Тыловая камера строенная: основная камера на 64 Мп с апертурой f/1,8, сверхширокоугольный объектив с сенсором 5 Мп и вспомогательный модуль разрешением 2 Мп.
Внутри Honor X9a 5G разместились чипсет Snapdragon 695, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также батарея емкостью 5100 мАч с зарядкой на 40 Вт. Перечень коммуникационных интерфейсов включает в себя две SIM-карты 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и порт USB-C. Габариты Honor X9a 5G 161,6 х 73,9 х 7,9 мм, вес 175 граммов. В программной части речь идет об Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1.
Цена Honor X9a 5G, вероятно, будет объявлена после его запуска в Малайзии 4 января. Купить устройство будет доступно в трех цветах: серебристо-титановый, изумрудно-зеленый и полуночный черный.
© Антон Печеровый,
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