Слухи: Poco C50 представят 3 января, X5 5G прошел сертификацию

29.12.2022, MForum.ru

В прошлом месяце индийское отделение Poco объявило, что запустит Poco C50 в Индии в последнюю неделю ноября, но по какой-то причине этого не произошло. И хотя от китайского бренда нет новостей о запуске C50 в Индии, в СМИ утверждается, что смартфон дебютирует в Индии на следующей неделе — 3 января.

Ранее Poco заявлял, что C50 станет «разрушителем бюджета» и «всеобъемлющим пакетом», который обеспечит «звездную производительность камеры, захватывающий мультимедийный опыт» и «длительное время автономной работы с элегантным дизайном».

Также ожидается, что Poco выпустит еще один смартфон — X5 5G. Poco X5 5G уже был сертифицирован BIS и FCC, а теперь он получил сертификацию NBTC, что делает его на шаг ближе к запуску. Он указан на веб-сайте тайского органа по сертификации с обозначением модели 22111317PG, которое отличается от тех, что мы видели на FCC и BIS.