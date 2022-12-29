Слухи: Poco C50 представят 3 января, X5 5G прошел сертификацию

MForum.ru
29.12.2022,
В прошлом месяце индийское отделение Poco объявило, что запустит Poco C50 в Индии в последнюю неделю ноября, но по какой-то причине этого не произошло. И хотя от китайского бренда нет новостей о запуске C50 в Индии, в СМИ утверждается, что смартфон дебютирует в Индии на следующей неделе — 3 января.
Ранее Poco заявлял, что C50 станет «разрушителем бюджета» и «всеобъемлющим пакетом», который обеспечит «звездную производительность камеры, захватывающий мультимедийный опыт» и «длительное время автономной работы с элегантным дизайном».
Также ожидается, что Poco выпустит еще один смартфон — X5 5G. Poco X5 5G уже был сертифицирован BIS и FCC, а теперь он получил сертификацию NBTC, что делает его на шаг ближе к запуску. Он указан на веб-сайте тайского органа по сертификации с обозначением модели 22111317PG, которое отличается от тех, что мы видели на FCC и BIS.
© Антон Печеровый,
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