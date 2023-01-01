5G: 8 из 10 новых смартфонов - аппараты с 5G. В Китае

01.01.2023, MForum.ru

По данным CAICT (Академии информационных и коммуникационных технологий Китая), на которые ссылается агентство Синьхуа, в октябре 2022 года объем поставок мобильных телефонов с поддержкой 5G в Китае достиг 19,52 млн, что составило 80,1% от общего объема поставок мобильных телефонов в стране.

На рынке Китая доминируют смартфоны "сделано в Китае", на их долю пришлось 69% от общего объема поставок в октябре 2022 года (16,8 млн штук).

Всего за период с начала 2022 года и по конец октября 2022 года объем поставок мобильных телефонов с 5G в Китае достиг 173 млн штук, что на 17,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Это отражает общий тренд на снижение спроса на бытовую электронику. Было бы интересно посмотреть на динамику средней цены аппаратов, но этих данных в публикации не приводится.

Источник: russian.news.cn

Можно с уверенностью утверждать, что в Китае продолжится сравнительно интенсивная стройка сетей 5G, которые уже обеспечивают неплохое покрытие (от 80% охвата населения) в более, чем сотне городов, но при этом доля базовых станций 5G составляет около 21% от их общего количества. Так что в Китае продолжат наращивать эту долю в 2023 году. В абсолютном выражении в Китае насчитывается 2,2 млн BS 5G на конец сентября 2022.

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теги: пятое поколение Китай статистика