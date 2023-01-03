Слухи: Минимальный объем памяти в Samsung Galaxy S23 составит 256 Гб

03.01.2023, MForum.ru

Согласно последним слухам, Samsung будет выпускать все смартфоны серии Galaxy S23 с объемом встроенной памяти не менее 256 ГБ. По информации, размещенной в Твиттере Ахмедом Квайдером (Ahmed Qwaider), варианта 128 ГБ не ожидается.

Утечка опубликовала только один вариант встроенной памяти для S23 и S23+, но три версии Ulta. Скорее всего, это не является полным списком вариантов, а полностью раскрыт лишь смартфон высшего уровня. По данным источника Galaxy S23 и Galaxy S23+ появится на прилавках в конфигурации с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, тогда как Galaxy S23 Ultra будет предлагать 12 Гб ОЗУ в сочетании с 256, 512 или 1024 Гб встроенной памяти

В части технологий можно ожидать перехода на UFS 4.0 (во флагманах 2022 года использовалась UFS 3.1), что обеспечит в 2 раза более высокую скорость чтения и в 1,6 раза более высокую скорость последовательной записи. Кроме того, на 46 % повысилась энергоэффективность, что положительно скажется на автономности устройств с большим объемом встроенной памяти.