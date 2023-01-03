Анонсы: Очень недорогой POCO C50 представлен в Индии

MForum.ru
03.01.2023,
Бренд POCO официально представил модель C50, предназначенную для индийского рынка. Новый смартфон представляет собой аппарат начального уровня по доступной цене.
POCO C50 оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей HD+ и частотой дискретизации касания 120 Гц. В каплевидном вырезе разместилась фронтальная камера разрешением 5 Мп. На задней панели нашлось место для сдвоенной тыловой камеры с 8 Мп основным сенсором. Также на задней панели размещен дактилоскопический сенсор.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, однако мощность быстрой зарядки всего 10 Вт. Основа «железа» новинки – чипсет MediaTek Helio A22, который работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. В программной части речь идет об Android 12 Go Edition из коробки.
Компания анонсировала POCO C50 в двух цветах и двух конфигурациях встроенной памяти. Аппарат можно будет купить в цветах Royal Blue и Country Green. Объем встроенной памяти во всех версиях POCO C50 – 32 Гб, ОЗУ варьируется. Базовая модель с 2 Гб ОЗУ оценена в 6249 индийских рупий (примерно 75 долларов США), а вариант с 3 Гб оперативной памяти можно приобрести за 6999 индийских рупий. Начало продаж смартфона начнется – 10 января 2023 года.
© Антон Печеровый,
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