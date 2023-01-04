Анонсы: OnePlus 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 и камеры Hasselblad

04.01.2023, MForum.ru

В преддверии своего глобального дебюта 7 февраля, OnePlus 11 был официально анонсирован на китайском рынке. Несмотря на отсутствие слова Pro в названии, смартфон является полноценным флагманом с новейшим и лучшим чипсетом, памятью и камерами.

Основа новинки – Snapdragon 8 Gen 2. Во время презентации, руководители OnePlus заявили, что чипсет будет полностью работоспособен на максимальной мощности. Обычно это не является заслуживающим внимания замечанием, однако оно вполне может указывать на то, что OnePlus покончил со своей прошлой практикой ограничения производительности для увеличения срока службы батареи и контроля температуры. Дополнением топового чипсета станут 12 ГБ / 16 ГБ новейшей оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ / 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0.

Камера Hasselblad, установленная на задней панели OnePlus 11, была модернизирована до 50-мегапиксельного основного датчика Sony IMX890 с многонаправленным PDAF и OIS. Ее дополняет 48 Мп сверхширокоугольная камера Sony IMX581 (с автофокусом, позволяющую ей работать и в качестве макрокамеры) и 32-мегапиксельная камера Sony IMX709 с 2-кратным телеобъективом. Настройка камеры, по-видимому, идентична Oppo Find N2, что это неудивительно – оба бренда недавно объявили о новом стратегическом партнерстве.

Емкость аккумулятора OnePlus 11 составляет 5000 мАч, как и у предшественника. Однако мощность проводной зарядки может достигать 100 Вт. О мощности беспроводной зарядки упомянуто не было. Как и о ее наличии.

Кроме того, геймеры оценят вибродвигатель по оси X, объем которого составляет 602 куб. мм — самый большой на сегодняшний день среди смартфонов, согласно заявлениям компании.

OnePlus 11 запускается в Китае с Color OS 13 поверх Android 13 из коробки. Новинка будет продаваться в магазине Oppo Store и у сторонних ритейлеров, прием предварительных заказов уже начался. Фактические продажи начнутся в понедельник, 9 января.

OnePlus 11 выпускается в зеленом и черном цветах. Первый получил стеклянную заднюю панель, второй – отделку под песчаник. Цены составляют 3 999 юаней (580 долл. США/545 евро) за версию на 12/256 ГБ, 4 399 юаней (640 долл. США/600 евро) за версию среднего уровня на 16/256 ГБ и 4 899 юаней (710 долл. США/670 евро) за топовый вариант 16/512 ГБ.