Анонсы: Samsung Galaxy A14 5G представлен официально

05.01.2023, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A14 5G, о котором за последние месяцы было множество слухов. Новинка похожа на своего предшественника — Galaxy A13 5G, но получила дисплей более высокого разрешения и улучшенную 13-мегапиксельную селфи-камеру.

Samsung Galaxy A14 5G оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Остальная часть спецификаций унаследована от предшественника. В активе новинки чипсет MediaTek Dimensity 700 (для США) или Exynos 1330 (для Европы), 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Основная камера строенная, включает в себя основной 50 Мп сенсор, 2 Мп макрокамеру и датчик глубины сцены. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 15 Вт.В программной части речь идет об Android 13 с One UI 5.

Купить Samsung Galaxy A14 5G можно в черном, светло-зеленом, темно-красном и серебристом цветах. Цена в США установлена на уровне 200 долларов США, продажи начнутся 12 января. В Европе новинка ожидается в апреле по цене 229 евро.