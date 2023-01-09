Анонсы: Oppo A56s представлен официально

MForum.ru
09.01.2023,
В октябре 2021 года Oppo выпустила в Китае смартфон Oppo A56 5G с чипом Dimensity 700. Теперь она незаметно представила Oppo A56s в Китае.
Oppo A56s 6G оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с каплевидным вырезом. Разрешение экрана – HD+ (720 x 1612 пикселей), частота обновления 90 Гц. Новинка поставляется с предустановленной ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом ColorOS.
Oppo A56s оснащен чипсетом Dimensity 810 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Устройство поставляется в двух вариантах встроенного хранилища: 128 ГБ и 256 ГБ. Для увеличения объема встроенной памяти служит слот для карт microSD.
На передней панели A56s установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. На его задней панели расположены 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка. Также в активе A56s присутствуют поддержка двух SIM-карт, сетей 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Толщина Oppo A56s – 7,99 мм, вес около 186 граммов.
Oppo A56s 5G уже доступен на JD.com в вариантах 8+128 и 8+256 Гб. Цены составляют 1099 юаней (~ 292 доллара) и 1299 юаней (~ 189 долларов) соответственно. Цветовая гамма A56s включает в себя черный и синий варианты.
© Антон Печеровый,
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