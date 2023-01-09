Слухи: Смартфоны семейства Galaxy S23 представят 1 февраля

MForum.ru
09.01.2023,
В прошлом месяце надежный информатор Ice Universe сообщил, что Samsung представит серию Galaxy S23 1 февраля 2023 года. А сегодня колумбийское отделение Samsung подтвердило дату, создав страницу на своем веб-сайте для мероприятия Galaxy Unpacked, посвященного презентации смартфонов модельного ряда S23.
На текущий момент страница удалена, что говорит о том, что Samsung Колумбия поторопилась с раскрытием даты мероприятия Unpacked. Но мы ожидаем, что корейский конгломерат скоро сделает официальное заявление об этом событии.
Обратите внимание, что Samsung прямо не упомянула Galaxy S23 на своем веб-сайте, но фотография, которой она поделилась, в значительной степени подтверждает, что Samsung представит свои флагманы 2023 года на мероприятии 1 февраля.
Ожидается, что серия Galaxy S23 будет состоять из трех моделей — Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Samsung пока ничего о них не разглашает, но благодаря просочившимся изображениям мы знаем, как будет выглядеть трио S23. Более подробная информация, скорее всего, появится ближе к дате анонса.
© Антон Печеровый,
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