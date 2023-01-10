Слухи: OnePlus Ace 2 проходит сертификацию в Китае и может выйти на мировой рынок как OnePlus 11R

10.01.2023, MForum.ru

Если верить слухам, OnePlus Ace 2 прошел сертификацию для продаж на китайском рынке. Ace 2 станет преемником оригинального Ace, выпущенного еще в апреле прошлого года. Однако если процесс сертификации уже запущен, OnePlus Ace 2 может появиться раньше апреля.

Китайский OnePlus Ace 2 имеет номер модели PHK110 и поставляется с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, вероятно, в паре с 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти. В телефоне будет 50-мегапиксельная основная камера, по бокам которой расположены два вспомогательных сенсора. Селфи-камера будет иметь разрешение 16 или 32 МП. По данным регулятора емкость АКБ OnePlus Ace 2 составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 100 Вт.

Также ожидается, что Ace 2 будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD + с частотой обновления 120 Гц и будет работать под управлением ColorOS 13 на базе Android 13 в Китае. По данным источника, Ace 2 будет продаваться в Индии и, возможно, в других странах под маркой OnePlus 11R. При этом международная версия OnePlus 11R получит OxygenOS 13 вместо ColorOS. На данный момент неясно, будет ли это устройство иметь ползунок оповещения или нет.