Слухи: Redmi 12C появится в феврале

11.01.2023, MForum.ru

Redmi недавно выпустила серию смартфонов Redmi Note 12 в Индии, а сейчас бренд готовится к анонсу бюджетного смартфона Redmi 12C.

Согласно 91Mobiles, со ссылкой на внутренние источники, смартфон Redmi 12C будет представлен компанией перед выставкой MWC 2023, которая должна пройти в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. По словам источника, существенных изменений не будет, аппаратная часть будет идентична китайской версии.

Китайский вариант Redmi 12C оснащен 6,71-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом и стандартной частотой обновления 60 Гц. Устройство работает на SoC MediaTek Helio G85. Объем ОЗУ может составлять до 6 Гб, встроенной памяти – до 128 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч, данных о быстрой зарядке нет. Фоточасть Redmi 12C включает в себя 5-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную тыловую камеру, состоящую из 50 Мп основного сенсора и 0,08 Мп сенсора для определения глубины сцены.

Впрочем, самое интересное – цена устройства в Индии и на глобальном рынке – пока не раскрывается.