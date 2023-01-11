Слухи: Redmi 12C появится в феврале

MForum.ru
11.01.2023,
Redmi недавно выпустила серию смартфонов Redmi Note 12 в Индии, а сейчас бренд готовится к анонсу бюджетного смартфона Redmi 12C.
Согласно 91Mobiles, со ссылкой на внутренние источники, смартфон Redmi 12C будет представлен компанией перед выставкой MWC 2023, которая должна пройти в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. По словам источника, существенных изменений не будет, аппаратная часть будет идентична китайской версии.
Китайский вариант Redmi 12C оснащен 6,71-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом и стандартной частотой обновления 60 Гц. Устройство работает на SoC MediaTek Helio G85. Объем ОЗУ может составлять до 6 Гб, встроенной памяти – до 128 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч, данных о быстрой зарядке нет. Фоточасть Redmi 12C включает в себя 5-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную тыловую камеру, состоящую из 50 Мп основного сенсора и 0,08 Мп сенсора для определения глубины сцены.
Впрочем, самое интересное – цена устройства в Индии и на глобальном рынке – пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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