Слухи: Может появиться еще одна версия Moto G53

12.01.2023, MForum.ru

Motorola недавно выпустила в Китае бюджетный смартфон под названием Moto G53. Ожидается, что в скором времени на мировом рынке появится телефон с таким же названием, но с другими характеристиками и дизайном. Недавно он был замечен на различных сайтах сертификации, включая BIS India, FCC и TDRA.

Глобальная и китайская версия Moto G53

Глобальный вариант Moto G53 получил обязательную сертификацию GCF, что намекает на скорый запуск. Смартфон Motorola с номером модели XT2335-1 был замечен на веб-сайте GCF (Global Certification Forum). Для тех, кто не знает, сертификация GCF является обязательной для всех видов устройств, работающих в сотовой сети. В листинге не указаны какие-либо характеристики устройства, но такая сертификация намекает на скорый запуск.

Глобальный вариант Moto G53 сильно отличается от своего китайского аналога, как по характеристикам, так и по дизайну. Он может появиться с новой SoC Snapdragon 4 Gen 1 вместо чипа Snapdragon 480+, который был в китайской версии. Кроме того, он может получить 16-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков.

Изменения коснуться и экрана. Глобальный вариант Moto G53 может получить 6,6-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Китайский вариант оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 120 Гц. Предполагается, что в телефоне будет тройная тыловая камера с основным датчиком на 50 Мп, разрешение вспомогательных сенсоров составит 8 Мп и 2 Мп. Информации о дате анонса новинки пока нет.