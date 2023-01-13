Слухи: Realme V30 замечен в TENAA

13.01.2023, MForum.ru

Пара невыпущенных телефонов Realme была замечена в сертификационном агентстве Китая TENAA. Realme RMX 3618 и RMX 3619 считаются разными вариантами Realme V30, который, скоро появится на домашнем рынке.

Realme V30 получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Спецификации TENAA показывают, что телефон появится в версиях с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти и 64-256 ГБ встроенной памяти. На задней панели будут представлены основная и сверхширокоугольная камеры на 13 МП, фронтальный сенсор – 5 МП. Размеры Realme V30 составят 164,4 х 75,1 х 8,1 мм, вес 186 грамм. Программная составляющая – Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme поверх него.