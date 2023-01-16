Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73

MForum.ru
16.01.2023,
Ожидается, что Motorola вскоре выпустит на мировой рынок новый смартфон среднего класса под названием Moto G53. Ходят слухи, что Moto G73 также присоединится к ним. В последнее время два смартфона ходили по разным сертификационным сайтам, однако официального подтверждения от бренда пока нет. Но уже The Tech Outlook опубликовал рекламные материалы, а также спецификации будущих устройств.
Moto G53
Ожидается, что Moto G53 (не путать с одноименной китайской версией) оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей, плотность пикселей 269 пикселей на дюйм и частотой обновления 120 Гц. Он основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 480+ в сочетании с 4 ГБ / 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ / 128 ГБ памяти.
Для фотосъемки новинка получит основной датчик на 50 Мп, дополнительный 2 Мп макро. Фронтальная камера – 8 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки – только 10 Вт. Смартфон будет поддерживать 5G сети и будет оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и стереодинамиком. Размеры новинки 162,7 × 74,66 × 8,19 мм, а вес — 183 грамма.
Moto G73
Moto G73 также будет оснащен 6,5 дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Но его разрешение составит FullHD+ (2400 × 1080 пикселей), а плотность пикселей 405 пикселей на дюйм. Этот смартфон может получить более мощный процессор MediaTek Dimensity 930 с оперативной памятью до 8 ГБ. Смартфон может быть предложен с двумя вариантами памяти — 128 ГБ и 256 ГБ. Что касается программного обеспечения, речь идет об Android 13.
Moto G73 также получит двойную заднюю камеру с основным 50-мегапиксельным датчиком, но макросенсор заменен 8-мегапиксельным сенсором с широкоугольным объективом. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера. За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт. Moto G73 оснащен стереодинамиками, а также разъемом для наушников 3,5 мм.
© Антон Печеровый,
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