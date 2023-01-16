Развитие сетей: ВымпелКом расширил пропускную способность стыков с Telegram

MForum.ru

Развитие сетей: ВымпелКом расширил пропускную способность стыков с Telegram

16.01.2023, MForum.ru

ВымпелКом расширил пропускную способность стыков с Telegram на 400 Гбит/c до 900 Гбит/с.

 

 

Telegram - самый быстро растущий интернет-сервис в сети билайн. Трафик этого меcсенджера только за первые две недели января 2023 года вырос на 68% год к году, что говорит об актуальности предпринятых усилий по расширению стыков.

пресс-релиз билайн

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

16.01.2023 11:09 От: ABloud

[Мессенджеры. Telegram. Вымпелком]

билайн расширил пропускную способность с Telegram почти до 1 тб/с

16 января 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна расширили пропускную способность стыков с Telegram (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием мессенджера) на 400 гб/с (гигабит в секунду). Ранее этот показатель составлял 500 гб/с. Таким образом, общая пропускная способность соединения в настоящий момент составляет 900 гб/с.

Telegram является самым быстрорастущим интернет-сервисом в сети билайн. Трафик мессенджера за первые две недели января 2023 года вырос на 68% процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Для примера, рост трафика самого популярного среди пользователей видеохостинга YouTube составил лишь 4% за тот же период.

Увеличение пропускной способности стыков учитывает изменившиеся предпочтения пользователей и позволит клиентам в период традиционно высокого потребления интернет-трафика, который наступает после новогодних выходных, качественно и на максимальной скорости использовать возможности мессенджера.

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