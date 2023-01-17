Слухи: Параметры дисплея Oppo Find X6 стали известны до анонса

MForum.ru
17.01.2023,
Не секрет, что Oppo работает над новой парой флагманских смартфонов под названием Oppo Find X6. На прошлой неделе в сети появились фотографии Oppo Find X6 Pro, показывающие массивный остров камеры. Новая утечка раскрыла параметры экрана.
Утечка аккредитована информатором Weibo DSC, заявляющим, что в стандартной версии Find X6 диагональ экрана составит 6,74-дюйма. Это будет гибкий AMOLED-дисплей разрешением 2772x1240 точек (1,5K+). По данным источника частота обновления экрана – 120 Гц и он поддерживает ШИМ-затемнение 2160 Гц. Фронтальная камера (32 Мп Sony IMX709)будет размещена в круглом вырезе, а сам дисплей – изогнут.
Благодаря более ранним утечкам известно, что Oppo Find X6 получит большой прямоугольный модуль тройной камеры со светодиодной вспышкой. В качестве третьей камеры в системе выступает зум-объектив перископа. Между объективом перископа и светодиодной вспышкой имеется дополнительная надпись «Powered by MariSilicon». Под ним расположена прямоугольная пластина с логотипом Hasselblad. Основная камера – 50 Мп с OIS.
В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Snapdragon 8 Plus Gen 1. За автономность отвечает АКБ емкостью 4800 мАч с возможностью зарядки мощностью до 80 Вт.
© Антон Печеровый,
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