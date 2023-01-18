Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля

18.01.2023, MForum.ru

iQOO Neo 7 5G будет представлен в Индии 16 февраля. В преддверии запуска компания постепенно подтверждает ключевые функции устройства. Уже известно, что Neo 7 5G станет первым в Индии телефоном с процессором Dimensity 8200. Сегодня компания подтвердила еще несколько подробностей об устройстве.

Как видно на постере, iQOO Neo 7 5G будет оснащен 3D-системой охлаждения для отвода тепла. Также производитель подтвердил поддержку технологии FlashCharge мощностью 120 Вт. Более ранние утечки об этой новинке показали, что iQOO Neo 7 5G будет переименованной версией iQOO Neo 7 SE, официально выпущенной в декабре 2022 года в Китае.

Таким образом, в активе новинки можно ожидать 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD + с круглым вырезом для фронтальной камеры. Максимальная частота обновления экрана – 120 Гц, дактилоскопический сенсор будет находиться под экраном. Смартфон работает под управление Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Но, поскольку iQOO / Vivo пока не предлагает OriginOS за пределами Китая, скорее всего индийский Neo 7 5G будет работать на Android 13 с FunTouch OS 13 поверх него.

В аппаратной части помимо Dimensity 8200 и аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, ожидаются 12 Гб ОЗУ и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Площадь системы охлаждения составит порядка 35 090 мм2. Также отметим двойные стереодинамики, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной блок тыловой камеры в конфигурации с 64-мегапиксельной (основной, с OIS) + 2-мегапиксельной (макро) + 2-мегапиксельной (глубина) камерами.

Информации о планах анонса iQOO Neo 7 5G за пределами Индии пока нет.