Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench

MForum.ru

Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench

18.01.2023, MForum.ru

В Китае Oppo представила Find N2 и Find N2 Flip еще прошлом месяце. Find N2 останется эксклюзивным для Китая, но было подтверждено, что Find N2 Flip получит глобальный релиз. Информации о дате релиза пока нет, но устройство Oppo, которое считается глобальным вариантом Find N2 Flip, уже появилось на Geekbench.

Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench

Обозначение глобальной модели – CPH2437. Она работает под управлением Android 13 и оснащена 8 ГБ оперативной памяти. В базе данных тестов есть два списка CPH2437, и оба обозначены как «k6983v1_64» в разделе «Материнская плата» с процессором, состоящим из восьми ядер — 4 ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,85 ГГц и одно ядро с тактовой частотой 3,2 ГГц. Речь может идти о Dimensity 9000+, который поставляется с графическим процессором Mali-G710 MC10.

Geekbench не раскрывает другие характеристики CPH2437, но если это Find N2 Flip, и если он будет иметь те же характеристики за пределами Китая, то можно ожидать Dimensity 9000+, 6,8-дюймовым складной AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также 3,26-дюймовый внешний дисплей. Find N2 Flip оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с проводной зарядкой мощностью 44 Вт. Конфигурация камер включает в себя основную камеру разрешением 50 Мп, сверхширокоугольную 8 Мп, а также 32 Мп селфи-камеру.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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