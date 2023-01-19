Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном

MForum.ru
19.01.2023,
HMD Global начинает 2023 год с бюджетного телефона с Android 12 Go Edition — Nokia C12. Судя по номеру модели, это продолжение Nokia C10 начала 2021 года. Однако эта новинка меньше, чем большинство телефонов серии C.
Скромные габариты связаны с экраном. В активе Nokia C12 присутствует 6,3-дюймовый дисплей, разрешением HD+, а габариты смартфона 160,6 x 74,3 x 8,75 мм. Вес новинки 177,4 г. Для сравнения, габариты C10 – 169,9 x 77,9 x 8,8 мм, вес 191 г. Диагональ экрана С10 – 6,52 дюйма. Nokia C31 еще крупнее, а диагональ его экрана 6,75 дюйма.
В части «железа» Nokia C12 базируется на чипсете Unisoc SC9863A1, выполненном по нормам довольно старого 28 нм техпроцесса. Чипсет содержит восемь ядер Cortex-A55 (4x 1,6 ГГц + 4x 1,2 ГГц) и графический процессор PowerVR IMG 8322. Объем ОЗУ – 2 Гб, его можно дополнить еще 2 Гб виртуальной памяти. Объем встроенной памяти 64 ГБ памяти (eMMC 5.1), информации о возможности расширения картами microSD нет.
Камер в Nokia C12 две – 8 Мп на задней панели (с автофокусом и светодиодной вспышкой) и, размещенная в вырезе экрана, 5-мегапиксельная селфи-камера. В программной части камеры поддерживают ночной и портретный режимы.
В части коммуникационных возможностей Nokia C12 речь идет о поддержке 4G, Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.2. Также есть 3,5 мм аудиоразъем. Для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB, а не ставший привычным USB Type C. Кроме того, емкость АКБ всего 3000 мАч, а мощность зарядки – 5 Вт.
Корпус Nokia C12 выполнен из поликарбоната, для защиты экрана используется закаленное стекло. Зашиты от влаги почти нет (только IP52, защита от пыли и капель воды). Зато HMD обязалась выпускать ежеквартальные обновления безопасности в течение 2 лет (ни слова об обновлениях ОС, но это типично для моделей Go Edition).
Nokia C12 продается по цене 120 евро (130 долларов США / 105 фунтов стерлингов / 10 500 фунтов стерлингов) с одной конфигурацией памяти (2/64 ГБ). Сначала новинка будет доступна в Германии и Австрии, а вскоре появится и на других рынках.
© Антон Печеровый,
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