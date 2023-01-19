Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3

MForum.ru
19.01.2023,
OnePlus работает над новым доступным смартфоном под названием Nord CE 3. Живые изображения устройства, которые появились ранее в этом месяце, показали плоский ЖК-дисплей с одним отверстием спереди и тройную камеру сзади.
В новой утечке устройство находится в руках кого-то достаточно любезного, чтобы запустить приложение AIDA64, используемое для предоставления информации об аппаратном и программном обеспечении устройств Android. В частности благодаря этому стало известно о чипсете Snapdragon 695 и основной камере 108 Мп. В качестве вспомогательных используются 2 сенсора разрешением 2 Мп (портретная и макро).
Также источники упоминают, что OnePlus Nord CE 3 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1080p с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR10. Оперативная память указана как 8 ГБ LPDDR4X. Объем встроенной памяти, вероятно, 256 ГБ. Программная составляющая – Android 13 с оболочкой ОС Oxygen.
Информации о дате анонса OnePlus Nord CE 3 пока нет.
© Антон Печеровый,
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