Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально

MForum.ru
20.01.2023,
Компания Tecno анонсировала смартфон Spark Go 2023. Новинка оснащена 6,56-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 60 Гц и базируется на чипсете MediaTek Helio A22.
В каплевидном вырезе экрана находится 5 Мп фронтальная камера. На задней панели находится большой островок камеры, в котором размещены основная камера на 13 МП и 2 Мп датчик глубины сцены, а также сканер отпечатков пальцев.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через USB-C. Spark Go 2023 поставляется с 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD.
Программная часть – Android 12 с оболочкой Tecno HiOS 12 поверх него. Tecno Spark Go 2023 выпускается в черном Endless Black, пурпурном Nebula Purple и синем Uyuni Blue. Информация о ценах и доступности пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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