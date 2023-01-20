Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально

20.01.2023, MForum.ru

Компания Tecno анонсировала смартфон Spark Go 2023. Новинка оснащена 6,56-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 60 Гц и базируется на чипсете MediaTek Helio A22.

В каплевидном вырезе экрана находится 5 Мп фронтальная камера. На задней панели находится большой островок камеры, в котором размещены основная камера на 13 МП и 2 Мп датчик глубины сцены, а также сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через USB-C. Spark Go 2023 поставляется с 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD.

Программная часть – Android 12 с оболочкой Tecno HiOS 12 поверх него. Tecno Spark Go 2023 выпускается в черном Endless Black, пурпурном Nebula Purple и синем Uyuni Blue. Информация о ценах и доступности пока не сообщается.