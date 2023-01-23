Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G

23.01.2023, MForum.ru

Компания Vivo выпустила еще один смартфон с номером модели Y55s. Ранее в ее портфолио уже была пара моделей с таким именем: первый с Y55s 2017 года и Y55s 5G 2021 года. Впрочем, характеристики новинки похожи на модель 2021 года, однако новый Y55s 5G предназначен для международных рынков.

Основное отличие заключается в том, что новая модель vivo Y55s получила батарею меньшей емкости – 5000 мАч вместо 6000 мАч у ее тезки. Мощность быстрой зарядки такая же – 18 Вт. Как и остальные характеристики. Размеры новинки 164 х 75,84 х 8,25 мм, вест 187 граммов. Выпускаться аппарат будет в черном и синем цветах.

Vivo Y55s 5G оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FullHD+ (2408 x 1080), чипсетом MediaTek Dimensity 700, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ нерасширяемой встроенной памяти. Варианта с 8 ГБ ОЗУ нет, как в варианте 2021 года. Новинка поддерживает две SIM-карты, двухдиапазонный Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, порт USB Type-C с поддержкой OTG, FM-радио, NFC и полный набор датчиков, включая гравитацию, свет, приближение, компас, гироскоп и боковой сканер отпечатков пальцев.

Фоточасть Vivo Y55s 5G включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с апертурой f/1,8 и две дополнительные 2-мегапиксельные камеры с диафрагмой f/2,4 на задней панели — одна для информации о глубине сцены, вторая для макросъемки. Технически это на одну камеру больше, чем в версии телефона 2021 года. В каплевидном вырезе экрана 8-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/1.8.

Новый глобальный vivo Y55s 5G продается по цене 7 990 новых тайваньских долларов (263 доллара США) за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 8 490 новых тайваньских долларов (280 долларов США) за версию с 6 Гб оперативной памяти.