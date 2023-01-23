Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24

23.01.2023, MForum.ru

На мировом рынке Samsung представила Galaxy A23 5G в августе прошлого года. Однако, уже появилась информация о модели нового поколения. В свежем отчете от TheTechOutlook показаны рендеры устройства.

На лицевой стороне устройства находится дисплей с каплевидным вырезом, который, скорее всего, интегрирован со сканером отпечатков пальцев. Слот для SIM-карты виден на его левой стороне, а справа есть качелька регулировки громкости и клавиша включения.

На задней панели устройства есть три выступающих кольца камеры со светодиодной вспышкой. Помимо черного, он также будет доступен в других оттенках, таких как темно-красный, светло-зеленый и серебристый.

Как и серия Galaxy A23, Galaxy A24 может появиться в версиях 4G и 5G. Просочившиеся рендеры, похоже, относятся к 4G-версии устройства. Он может поставляться с 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+, чипсетом Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти. Телефон появится с предустановленной ОС Android 13 и пользовательским интерфейсом One UI поверх нее.

Фоточасть Galaxy A24 будет включать тройную тыловую камеру (50-мегапиксельную основную + 5-мегапиксельную сверхширокоугольную + 2-мегапиксельную макро) и 8-мегапиксельную или 13-мегапиксельную селфи-камеру. Аппарат может быть оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. О дате запуска A24 ничего не известно. Надеемся, что в следующих отчетах будет больше подробностей об устройстве.