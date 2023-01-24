Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу

MForum.ru
24.01.2023,
Moto G53 с чипсетом Snapdragon 480+ и двумя камерами в Китае был анонсирован в декабре. Однако, новая утечка показало устройство в упаковке, которая явно предназначена для международного рынка. Таким образом, Moto G53 скоро станет глобальным.
Moto G53 появился на живых фотографиях с номером модели XT2335-2, задней панелью синего цвета и памятью 4/128 ГБ. Судя по всему, именно эта версия предназначена для европейского рынка с возможностью работы с двумя SIM-картами и слотом eSIM, что может быть первым смартфоном Motorola G с таким решением.
Скорее всего, глобальный Moto G53 будет идентичен китайской версии, с основной камерой 50 МП и аккумулятором на 5000 мАч. Однако мощность зарядки всего 10 Вт. Другие характеристики включают 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и порт USB-C.
Хотя есть несколько вопросов по особенностям китайской версии и попадут ли они в глобальную: будет ли NFC, единственный ли вариант памяти — 4/128 ГБ, увидим ли мы Android 13 из коробки? И самый большой из них, конечно же, цена.
В Китае Motorola продает версию на 8/128 ГБ за 1099 юаней, что составляет около 150 евро. С тарифами и налогами мы ожидаем, что версия 4/128 ГБ будет иметь аналогичную цену в Европе, а возможный вариант с большим объемом оперативной памяти будет стоить около 200 евро.
© Антон Печеровый,
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