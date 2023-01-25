Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля

MForum.ru
25.01.2023,
Флагман OnePlus 11 и Buds Pro 2 дебютируют на международном уровне 7 февраля. Эта информация официальна. Однако Amazon сообщает, что на мероприятии мы увидим анонс еще одного смартфона. Речь о модели OnePlus 11R, который будет представлен вместе с флагманом.
Мероприятие, которое должно состояться в индийском Нью-Дели, назначено на 19:30 по местному времени (это 14:00 по Гринвичу). Помимо смартфонов там будут представлены первая клавиатура компании и смарт-телевизор OnePlus TV Q2 Pro.
OnePlus 11R появился на живых фотографиях, раскрывающих часть его дизайна, включая возвращение ползунка уведомлений. Внутри новинки ожидается Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. 6,7-дюймовый экран AMOLED-новинки будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. В вырезе экрана разместится 16 Мп фронтальная камера.
Производство OnePlus 11R предположительно начнется в Индии в апреле или мае. Также на завершающей стадии разработки находится OnePlus Nord CE 3, но его анонс состоится на другом мероприятии.
© Антон Печеровый,
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