Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой

25.01.2023, MForum.ru

Компания Motorola официально анонсировала 5 новых смартфонов – 3 смартфона серии Moto G и одну новинку Moto E. Относительно смартфонов прошлого поколения, Moto G73 получил множество новшеств, включая поддержку сетей 5G.

Motorola Moto G73 поставляется с процессором Dimensity 930 от MediaTek. Этот чипсет работает на более низких тактовых частотах, чем Dimensity 920, также отличается графический процессор – используется решение от Imagination, а не от Mali.

Данный чипсет оснащен 5G-модемом с частотой менее 6 ГГц, что стало большим обновлением по сравнению с Moto G72 на чипсете в чьем чипсете Helio G99 также использовались технологии более старого поколения. Вариант памяти только один – 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Программная часть – Android 13 из коробки с небольшими изменениями My UX.

В Moto G73 компания заменила дисплей P-OLED прошлогодней модели на 6,5-дюймовый IPS -дисплей, работающий с частотой 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Как и прежде, в дисплей встроена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Конфигурация тыловой камеры совершено иная, чем у прошлогодней модели. 108-мегапиксельной камеры больше нет, ее место занял 50-мегапиксельный датчик с довольно большими пикселями 1,0 мкм (2,0 мкм с биннингом 4-в-1). Пиксели старого сенсора были заметно меньше — 0,64 мкм (1,28 мкм с биннингом). Дополнительный сенсор сверхширокий 8 Мп модуль с углом обзора в 118° и автофокусом, что позволяет делать макросъемку.

Moto G73 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и зарядным устройством Motorola TurboPower 30 мощностью 30 Вт (входит в комплект поставки). Зарядка осуществляется через порт USB-C 2.0, а сбоку есть разъем для наушников 3,5 мм. Также в наличии стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Вдобавок к этому есть Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.3, NFC и обычные системы позиционирования.

Корпус телефона выполнен из пластика и имеет водоотталкивающее покрытие. Его толщина составляет 8,3 мм, а вес — 181 г. Цветовая гамма модели включает в себя синий Midnight Blue и белый Lucent White. Moto G73 будет доступен по цене 300 евро за единственную конфигурацию памяти (8/256 ГБ).