Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+

MForum.ru
25.01.2023,
Вторая новинка, Moto G53, также получила поддержку 5G-сетей, которой не было у Moto G52. На смену чипсету Snapdragon 680 пришел Snapdragon 480+, который может быть дополнен 4, 6 или 8 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти.
Дисплей Moto G53 также не похож на G52. Новинка получила 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением всего 720 x 1600 пикселей (20:9). Это неожиданно для среднего класса, тем более, что у Moto G52 был 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1080p (AMOLED, 90 Гц). Разрешение селфи-камеры снизилось до 8 Мп.
Тыловые камеры тоже иные. Основная 50-мегапиксельная камера использует датчик меньшего размера с пикселями 0,64 мкм (1,28 мкм с биннингом). Как и следовало ожидать, камера ограничена съемкой видео в формате 1080p (всего 30 кадров в секунду, а не 60 кадров в секунду, как у G73). Кроме того, вместо сверхширокоугольной камеры используется обычная 2-мегапиксельная макрокамера.
Moto G53 питается от батареи емкостью 5000 мАч с зарядкой всего 10 Вт (которая будет увеличена до 18 Вт для рынка Латинской Америки). Это странно, учитывая, что поддерживает 30 Вт TurboPower. Дактилоскопический сенсор присутствует.
Как и его старший собрат, Moto G53 получил пластиковый корпус с водоотталкивающим покрытием. Снизу есть порт USB-C 2.0, разъем 3,5 мм, а также стереодинамики с Dolby Atmos. Moto G53 оснащен двумя SIM-слотами, но гибридным слотом, куда можно установить карты microSD объемом до 1 ТБ вместо второй SIM-карты.
Цена Moto G53 на европейском рынке составит 250 евро за конфигурацию с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, что с учетом заметно более скромных характеристик (относительно Moto G73) довольно много.
© Антон Печеровый,
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