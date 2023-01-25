Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13

MForum.ru
25.01.2023,
Помимо двух моделей среднего класса, компания Motorola официально анонсировала 3 устройства более доступного сегмента – Moto G23, Moto G13 и Moto E13.
Moto G23 и Moto G13 используют один и тот же 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Новинка оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и разъемом для наушников. Moto G23 получил более качественную 16-мегапиксельную фронтальную камеру, а G13 — 8-мегапиксельную селфи-камеру.
Оба телефона используют один и тот же 50-мегапиксельный датчик основной камеры с диафрагмой f / 1,8 и размером пикселя 0,64 мкм. Как вспомогательные в Moto G23 установлен 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера. Moto G13 оборудован 2-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Moto G23 и Moto G13 базируются на чипсете MediaTek Helio G85 дополненном 4/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумуляторов – 5000 мАч, но Moto G23 поддерживает быструю зарядку 30 Вт, тогда как Moto G13 — 20 Вт. В программной части речь идет об Android 13.
Moto G23 выпускается в цветах Matte Charcoal, Pearl White и Steel Blue и на европейском рынке доступен по цене 230 евро. Moto G13 можно приобрести в цветах Matte Charcoal, Blue Lavender и Rose Gold по цене 180 евро.
Более бюджетный Moto E13 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ со стандартной частотой обновления 60 Гц и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели есть лишь одна 13-мегапиксельная камера.
Moto E13 базируется на чипсете Unisoc T606, дополненном 2/4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт. ОС – Android 13, но в версии Go.
Moto E13 выпускается в цветах Cosmic Black, Aurora Green и Creamy White. Цена в Европе установлена на уровне 120 евро, телефон также появится на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
© Антон Печеровый,
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