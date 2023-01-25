Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13

MForum.ru

Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13

25.01.2023, MForum.ru

Помимо двух моделей среднего класса, компания Motorola официально анонсировала 3 устройства более доступного сегмента – Moto G23, Moto G13 и Moto E13.

Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13

Moto G23 и Moto G13 используют один и тот же 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Новинка оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и разъемом для наушников. Moto G23 получил более качественную 16-мегапиксельную фронтальную камеру, а G13 — 8-мегапиксельную селфи-камеру.

Оба телефона используют один и тот же 50-мегапиксельный датчик основной камеры с диафрагмой f / 1,8 и размером пикселя 0,64 мкм. Как вспомогательные в Moto G23 установлен 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера. Moto G13 оборудован 2-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13

Moto G23 и Moto G13 базируются на чипсете MediaTek Helio G85 дополненном 4/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумуляторов – 5000 мАч, но Moto G23 поддерживает быструю зарядку 30 Вт, тогда как Moto G13 — 20 Вт. В программной части речь идет об Android 13.

Moto G23 выпускается в цветах Matte Charcoal, Pearl White и Steel Blue и на европейском рынке доступен по цене 230 евро. Moto G13 можно приобрести в цветах Matte Charcoal, Blue Lavender и Rose Gold по цене 180 евро.

Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13

Более бюджетный Moto E13 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ со стандартной частотой обновления 60 Гц и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели есть лишь одна 13-мегапиксельная камера.

Moto E13 базируется на чипсете Unisoc T606, дополненном 2/4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт. ОС – Android 13, но в версии Go.

Moto E13 выпускается в цветах Cosmic Black, Aurora Green и Creamy White. Цена в Европе установлена на уровне 120 евро, телефон также появится на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 19:27 ABloud Тема: С.Петербург. Санкт-Петербург (04.12.2007)
[Развитие сетей. Санкт-Петербург. МегаФон] МегаФон в 1,5 раза улучшил основные параметры сети в Петербурге 25 января 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum. МегаФон завершил новый этап модернизации ...
Сегодня 14:14 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Хабаровский край. МегаФон] В пограничном Венюково впервые появился доступ к сотовой связи 25 января 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Жители села Венюково впервые получили ...
Сегодня 12:29 ABloud Тема: Частные сети (18.09.2012)
[Частные сети. Технологические сети. Push-to-talk. МТС] МТС построила крупнейшую в России выделенную коммерческую сеть LTE на угольном разрезе «Новой Горной УК» 25 января 2023 г., Москва, РФ, ...
Сегодня 10:42 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Операторская аналитика. Вымпелком] Ко Дню студента билайн выяснил, как молодежь использует мобильный интернет Молодежь студенческого возраста по-разному использует мобильный интернет дома, в ...
Вчера 16:08 ABloud Тема: рейтинги (03.06.2016)
[Кредитные рейтинги. МТС] НКР подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом 24 января 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Параметры дисплея Oppo Find X6 стали известны до анонса / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73 / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Realme V30 замечен в TENAA / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: