Развитие сетей: МегаФон продолжает развивать сеть в Хабаровском крае - Венюково

25.01.2023, MForum.ru

МегаФон запустил новое телеком-оборудование, которое обеспечило покрытие LTE в селе Венюково Вяземского района Хабаровского края, расположенного на реке Уссури на границе с Китаем. Это сделано в рамках совместного проекта оператора и правительства Хабаровского края по обеспечению телеком-услугами малонаселенных пунктов.

«Мобильный интернет для жителей небольших населенных пунктов не только помогает быть на связи с родными и близкими, с его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, получать дополнительное образование, отправлять обращения в госорганы и разнообразить досуг. Для местных предприятий и организаций это возможность цифровизации услуг и упрощения работы. В Венюково расположено отделение почты, детский сад и ФАП», – комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников.

«В 2022 году интернет впервые появился в 18 населенных пунктах края. До конца 2024 года, по поручению губернатора, доступ к высокоскоростному интернету будет обеспечен во всех населенных пунктах с числом жителей свыше 500 человек. Работы реализуются в рамках проекта ”Цифровое равенство”, являющегося частью флагманской инициативы по развитию Хабаровского края», – отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

МегаФон в сентябре 2022 года уже сообщал о том, что обеспечил связью более 14 удаленных и малонаселенных пунктов Хабаровского края, затем последовали анонсы запусков 4G/LTE в Софийске, Анастасьевке, в Богородском и теперь в Венюково.

пресс-релиз Мегафон

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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край