Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150

MForum.ru
30.01.2023,
Китайский бренд Chuwi, известный своими планшетами, ноутбуками и мини-ПК, выпустил на рынок планшет под названием Chuwi HiPad XPro. По сути, это преемник HiPad X, получивший немного больший дисплей с более узкими рамками, четыре динамика и улучшенные камеры.
Chuwi HiPad XPro оснащен 10,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920x1200 пикселей. Дисплей имеет соотношение сторон 16:10 и максимальную яркость 360 нит. Новинка получила сертификацию Widevine L1, поддерживается трансляция контента из Netflix, Hulu и других в самом высоком качестве, которое позволяет оборудование.
Основа «железа» - восьмиядерный чипсет Unisoc T616 с двумя высокочастотными ядрами Cortex-A75 и шестью эффективными ядрами Cortex-A55. Чипсет сочетается с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Доступен слот для карт памяти microSD, поддерживаются карты объемом до 1 ТБ.
Фоточасть включает в себя 8 Мп фронтальную камеру для видеозвонков и 13-мегапиксельную тыловую камеру с автофокусом. Chuwi HiPad XPro работает на ОС Android 12, весит 500 грамм, а его толщина – 7 мм. За автономность отвечает батарея емкостью 7000 мАч. Также присутствует поддержка мобильных сетей LTE для двух SIM-карт.
Chuwi HiPad XPro можно приобрести за 149 долларов США. Ожидается, что поставки начнутся в конце января или в начале февраля. Также в портфолио Chuwi присутствует HiPad Pro 10.8, который уже поставляется с экраном разрешением 2,5K, но его цена – 219 долларов.
© Антон Печеровый,
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