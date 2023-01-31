Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12

MForum.ru

Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12

31.01.2023, MForum.ru

В декабре 2022 года iQOO представила смартфоны iQOO 11 и iQOO 11 Pro, а сейчас разработке находятся устройства линейки iQOO 12. В новом посте Weibo типстер Digital Chat Station (через TechGoing) поделился первыми подробностями о них.

Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12

iQOO 11

Серия iQOO 12 должна появиться на домашнем рынке к середине 2023 года. Модельный ряд, вероятно, будет состоять из iQOO 12 и 12 Pro. Ожидается, что эти устройства заменят iQOO 11 и 11 Pro, которые поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт и 200 Вт соответственно. iQOO 11 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Более ранние модели iQOO 10 и 10 Pro также предлагали одинаковые возможности зарядки.

Источник показал возможности зарядки будущего флагманского смартфона. Хотя модель устройства не упомянута, речь идет о базовом iQOO 12. По информации источника, устройство будет поставляться с модернизированным решением для зарядки: аппарат будет поддерживать проводную зарядку мощностью между 120 Вт и 200 Вт. Речь может идти о 150 Вт или 180 Вт. Кроме того, ожидается появление беспроводной зарядки, что ранее было только в PRO-версиях.

Какой-либо информации о других характеристиках iQOO 12 или возможностях зарядки iQOO 12 Pro пока нет. Но можно предположить, что модель Pro продолжит поддерживать проводную зарядку мощностью 200 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochuna.com

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