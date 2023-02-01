Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля

MForum.ru
01.02.2023,
Realme подтвердила, что GT Neo5 станет первым смартфоном с быстрой зарядкой мощностью 240 Вт. Анонс состоится в Китае 9 февраля в 14:00 по местному времени.
Официальной информации о телефоне мало, но у нас есть много слухов от заслуживающих доверия источников. Ожидается, что GT Neo5 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, хотя возможно появление версии с Dimensity 8200, которая поддерживает быструю зарядку мощностью «всего» 150 Вт.
Другие источники упоминают об основной камере разрешением 50 МП на базе датчика IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Аналогичный сенсор используется в смартфонах Oppo Find N2 и Reno9 Pro+. Экран, скорее всего, будет 6,7-дюймовым AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2772x1240 пикселей. Остальной информации о характеристиках устройства пока нет.
© Антон Печеровый,
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