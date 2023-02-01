MForum.ru
01.02.2023,
Глобальный анонс Honor Magic 5 Lite и других смартфонов линейки Magic 5 Lite ожидается 27 февраля в рамках MWC 2023. Впрочем, некоторые подробности о новинке уже стали известны.
По имеющейся информации габаритные размеры Magic 5 lite составят 161,6 x 73,9 x 7,9 мм, вес - 175 грамм. Изогнутый 6,67-дюймовый OLED-дисплей получит разрешение 2400 x 1080p, частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 300 Гц, 100% цветовую гамму DIC-P3, пиковую яркость 800 нит, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
Основной аппаратной части Honor Magic 5 Lite станет чипсет Qualcomm Snapdragon 695, работающий с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. За автономность отвечает батарея емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Программная составляющая – оболочка Magic UI 6.1 поверх Android 12.
Разрешение фронтальной камеры Magic 5 Lite – 16 Мп. Тыловая камера представлена связкой 64 Мп основного сенсора, 5 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп макрокамеры. Набор коммуникационных интерфейсов будет включать в себя Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, две SIM-карты с поддержкой 5G и разъем USB-C.
Цветовая гамма: титаново-серебристый, изумрудно-зеленый и полуночный черный. Цена Honor Magic 5 Lite для рынка Европы может составить 369 евро
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.01. [Новости компаний] Розница: Китайское наступление / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9a 5G получил Snapdragon 695 и 64 Мп камеру / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V8 Pro дебютирует с Dimensity 8100 и экраном 144 Гц / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 80 GT на базе Snapdragon 8 Gen 1+ / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru