Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite

01.02.2023, MForum.ru

Глобальный анонс Honor Magic 5 Lite и других смартфонов линейки Magic 5 Lite ожидается 27 февраля в рамках MWC 2023. Впрочем, некоторые подробности о новинке уже стали известны.

По имеющейся информации габаритные размеры Magic 5 lite составят 161,6 x 73,9 x 7,9 мм, вес - 175 грамм. Изогнутый 6,67-дюймовый OLED-дисплей получит разрешение 2400 x 1080p, частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 300 Гц, 100% цветовую гамму DIC-P3, пиковую яркость 800 нит, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Основной аппаратной части Honor Magic 5 Lite станет чипсет Qualcomm Snapdragon 695, работающий с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. За автономность отвечает батарея емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Программная составляющая – оболочка Magic UI 6.1 поверх Android 12.

Разрешение фронтальной камеры Magic 5 Lite – 16 Мп. Тыловая камера представлена связкой 64 Мп основного сенсора, 5 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп макрокамеры. Набор коммуникационных интерфейсов будет включать в себя Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, две SIM-карты с поддержкой 5G и разъем USB-C.

Цветовая гамма: титаново-серебристый, изумрудно-зеленый и полуночный черный. Цена Honor Magic 5 Lite для рынка Европы может составить 369 евро