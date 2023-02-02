Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

MForum.ru

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

02.02.2023, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфоны семейства Galaxy S23. Флагманом линейки стал Samsung Galaxy S23 Ultra, который будет доступен не только в черном, но и в зеленом, лавандовом и кремовом цветах.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Основа Galaxy S23 Ultra – мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy, вариантов смартфона на базе Exynos не предусмотрено. Причем для этой модели чипсет был немного разогнан: Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy S23 Ultra имеет ядро Cortex-X3, работающее на частоте до 3,36 ГГц, по сравнению с обычной максимальной частотой 3,2 ГГц обычного Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, графический процессор Adreno 740 работает на частоте 719 МГц, а не 680 МГц.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Еще одно большое улучшение — основная камера, использующая адаптивный 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP2. Сенсор может объединять 16 пикселей в один для конечного разрешения 12 МП с пикселями размера 2,4 мкм. Либо он может объединить свои пиксели 4-в-1, что дает на выходе детализированный 50 Мп снимок.

Начиная с серии Galaxy S23, Samsung перемещает свое приложение Expert RAW в качестве режима внутри собственного приложения камеры, что дает возможность снимать изображения в формате RAW с преимуществами многокадровой обработки — более высоким уровнем детализации, HDR и лучшим шумоподавлением, а уменьшение снимка - на уровне 50Мп.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy S23 Ultra также предлагает новый видеорежим Astro Hyperlapse. Новая основная камера имеет улучшенную стабилизацию видео (по сравнению со 108-мегапиксельной основной камерой) благодаря Adaptive VDIS, которая анализирует и разделяет движения и распознает условия освещения, а также увеличенному в 2 раза углу оптической стабилизации нового сенсора, компенсирующему около 3° по сравнению с 1,5° которые были у S22 Ultra.

Изменения коснулись и фронтальной камеры – теперь это 12-мегапиксельная камера с апертурой f/2.2 и автофокусом.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Остальные три камеры на задней панели Galaxy S23 Ultra аналогичны Galaxy S22 Ultra: 10-мегапиксельная перископическая камера с 10-кратным увеличением и апертурой f/4,9, 10-мегапиксельная с телеобъективом с 3-кратным увеличением и апертурой f/2,4, а также 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом и апертурой f/2,2.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Экран — еще одна вещь, которая почти не изменилась по сравнению с предыдущим Ultra. Дисплей представляет собой 6,8-дюймовый динамический экран AMOLED 2x разрешением 1440x3088 пикселей и яркостью до 1750 нит. Частота обновления – от 1 Гц до 120 Гц.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Из новшеств отменим появление более умного Vision Booster, который может регулировать цветовой тон и контрастность дисплея в трех различных условиях освещения. Другое значимое обновление связано с защитой — Galaxy S23 Ultra получил новое стекло Gorilla Glass Victus 2 как спереди, так и сзади.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Другой ключевой характеристикой, перенесенной из Galaxy S22 Ultra, стал аккумулятор. Новинка использует батарею емкостью 5000 мАч с максимальной скоростью зарядки 45 Вт. Samsung утверждает, что S23 Ultra достигает 65% заряда через 30 минут после начала зарядки.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

В части объемов памяти предлагается 4 комбинации – 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и максимальный 12/1024 ГБ. Цена базовой версии Galaxy S23 Ultra стартует с 1400 евро в Европе, 1200 долларов в Штатах и 115 000 рупий в Индии. Российские цены начинаются от отметки 109 999 рублей.

Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

09.01. [Новинки] Слухи: Смартфоны семейства Galaxy S23 представят 1 февраля / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Минимальный объем памяти в Samsung Galaxy S23 составит 256 Гб / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru

11.12. [Новости компаний] Пятое поколение: Verizon продолжает развертывание сети 5G быстрее, чем планировал / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:17 ABloud Тема: Азербайджан (19.02.2012)
[5G. Азербайджан] Bakcell запустил сеть 5G в Азербайджане Сеть запущена в тестовом режиме в ряде районов Баку - на площади Фонтанов, в саду имени Хагани и в ТЦ Dniz Mall. Задействованы частоты ...
Вчера 15:00 ABloud Тема: С.Петербург. Санкт-Петербург (04.12.2007)
[Развитие сетей. Фиксированный доступ. Партнерства. Санкт-Петербург. МегаФон] МегаФон расширяет географию домашнего интернета в Петербурге 02 февраля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. ...
01.02.2023 18:09 ABloud Тема: Волгоградская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Волгоградская область. билайн] билайн в Волгоградской области инвестировал в развитие сети более 2,4 млрд рублей 1 февраля 2023 года, Волгоград, пресс-релиз ВымпелКом через MForum ...
01.02.2023 16:39 ABloud Тема: Восстановленные, б/у и уцененные смартфоны (24.04.2022)
[Восстановленные телефоны. МегаФон] Apple iPhone 7 стал самой популярной моделью на вторичном рынке смартфонов 1 февраля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Российские пользователи готовы ...
01.02.2023 15:10 ABloud Тема: NFC (25.07.2012)
[NFC. Бесконтактная оплата. МТС] МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном 1 февраля 2023, Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: