Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

02.02.2023, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфоны семейства Galaxy S23. Флагманом линейки стал Samsung Galaxy S23 Ultra, который будет доступен не только в черном, но и в зеленом, лавандовом и кремовом цветах.

Основа Galaxy S23 Ultra – мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy, вариантов смартфона на базе Exynos не предусмотрено. Причем для этой модели чипсет был немного разогнан: Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy S23 Ultra имеет ядро Cortex-X3, работающее на частоте до 3,36 ГГц, по сравнению с обычной максимальной частотой 3,2 ГГц обычного Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, графический процессор Adreno 740 работает на частоте 719 МГц, а не 680 МГц.

Еще одно большое улучшение — основная камера, использующая адаптивный 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP2. Сенсор может объединять 16 пикселей в один для конечного разрешения 12 МП с пикселями размера 2,4 мкм. Либо он может объединить свои пиксели 4-в-1, что дает на выходе детализированный 50 Мп снимок.

Начиная с серии Galaxy S23, Samsung перемещает свое приложение Expert RAW в качестве режима внутри собственного приложения камеры, что дает возможность снимать изображения в формате RAW с преимуществами многокадровой обработки — более высоким уровнем детализации, HDR и лучшим шумоподавлением, а уменьшение снимка - на уровне 50Мп.

Galaxy S23 Ultra также предлагает новый видеорежим Astro Hyperlapse. Новая основная камера имеет улучшенную стабилизацию видео (по сравнению со 108-мегапиксельной основной камерой) благодаря Adaptive VDIS, которая анализирует и разделяет движения и распознает условия освещения, а также увеличенному в 2 раза углу оптической стабилизации нового сенсора, компенсирующему около 3° по сравнению с 1,5° которые были у S22 Ultra.

Изменения коснулись и фронтальной камеры – теперь это 12-мегапиксельная камера с апертурой f/2.2 и автофокусом.

Остальные три камеры на задней панели Galaxy S23 Ultra аналогичны Galaxy S22 Ultra: 10-мегапиксельная перископическая камера с 10-кратным увеличением и апертурой f/4,9, 10-мегапиксельная с телеобъективом с 3-кратным увеличением и апертурой f/2,4, а также 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом и апертурой f/2,2.

Экран — еще одна вещь, которая почти не изменилась по сравнению с предыдущим Ultra. Дисплей представляет собой 6,8-дюймовый динамический экран AMOLED 2x разрешением 1440x3088 пикселей и яркостью до 1750 нит. Частота обновления – от 1 Гц до 120 Гц.

Из новшеств отменим появление более умного Vision Booster, который может регулировать цветовой тон и контрастность дисплея в трех различных условиях освещения. Другое значимое обновление связано с защитой — Galaxy S23 Ultra получил новое стекло Gorilla Glass Victus 2 как спереди, так и сзади.

Другой ключевой характеристикой, перенесенной из Galaxy S22 Ultra, стал аккумулятор. Новинка использует батарею емкостью 5000 мАч с максимальной скоростью зарядки 45 Вт. Samsung утверждает, что S23 Ultra достигает 65% заряда через 30 минут после начала зарядки.

В части объемов памяти предлагается 4 комбинации – 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и максимальный 12/1024 ГБ. Цена базовой версии Galaxy S23 Ultra стартует с 1400 евро в Европе, 1200 долларов в Штатах и 115 000 рупий в Индии. Российские цены начинаются от отметки 109 999 рублей.